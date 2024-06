Flamengo negocia naming rights de estádio com empresa parceira do Palmeiras

O Flamengo segue interessado na construção do estádio próprio e cogita firmar uma parceria com uma empresa parceira do Palmeiras. Afinal, Rodolfo Landim, presidente do clube rubro-negro, se reuniu com representantes da Allianz, que é responsável pelo naming rights da arena alviverde. A informação é do Lauro Jardim, do jornal “O Globo”.

Negociações entre Flamengo e Allianz

Rodolfo Landim viajou para Londres nos últimos dias e acompanhou ao jogo entre Real Madrid e Borussia Dortmund, pela final da Champions League. O presidente, dessa forma, aproveitou que estava na Europa e se reuniu com representantes da Allianz.

O objetivo da conversa era avaliar uma possível parceria de naming rights no novo estádio rubro-negro. A área desejada pela diretoria fica localizada no Gasômetro, na zona central do Rio de Janeiro. O terreno atualmente é de propriedade da Caixa Econômica Federal.

A Allianz é responsável por dar nome ao “Allianz Parque”, estádio do Palmeiras. No caso do Flamengo, dentre os nomes sugeridos, “Allianz Fla Arena” é o que mais agrada. A empresa cogita investir R$1 bilhão para ter os naming rights da nova casa rubro-negra por 25 anos.

No entanto, as negociações ainda estão em estágio inicial. O Flamengo pretende receber um valor muito acima do que Palmeiras e WTorre recebem pelo Allianz Parque. A empresa, por sinal, vem pagando cerca de R$ 27,5 milhões por ano pelo naming rights do estádio alviverde.

