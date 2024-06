Endrick brinca sobre Mbappé no videogame e exalta Vini Jr: ‘Que vença a Bola de Ouro’

Na Seleção Brasileira, Endrick, que se despediu, recentemente, do Palmeiras, busca não pensar no Real Madrid. Afinal, o atacante só se apresentará ao clube espanhol daqui a mais de um mês e meio. No entanto, acompanhando o noticiário, ele comentou sobre a contratação do francês Mbappé. Aliás, ao falar sobre o seu novo companheiro, Endrick brincou ao dizer que o jogador é muito “roubado” no videogame.

“Ele é muito roubado, né? Não sai do meu time do FIFA, não sai do meu time do Ultimate Team, porque ele é um cara que é completo. Ele tem velocidade, tem chute, tem drible e eu fico muito feliz porque, como eu falo, ninguém é maior do que a Seleção, ninguém é maior do que o Palmeiras, ninguém é maior do que o Real Madrid, então, sempre que vêm jogadores de alto escalão é maravilhoso” disse o garoto. Roubado, na linguagem dos jogos de videogame, significa que um jogador é muito bom.

“Espero que o Real Madrid possa vir a conquistar mais títulos e que Deus abençoe o Mbappé bastante para ele ser um grande ídolo no Real”, completou.

Torcida por Vini Jr na disputa da Bola de Ouro

Além de exaltar Mbappé, Endrick fez questão de enaltecer Vini Jr, brasileiro que se destacou com a camisa do Real Madrid na última temporada. Assim, para o atacante, Vini merece conquistar a Bola de Ouro desse ano.

"Eu passei um tempo com o Vini quando ele estava em Madri, depois passei as férias com o Vini. E eu vi o quanto ele era forte, o quanto ele treinava, o quanto ele estava apto a fazer uma boa carreira. Óbvio que, querendo ou não, ele também é um ídolo dessa nova geração, para mim, para o Guilherme, o Estevão, garotos com quem eu joguei no Palmeiras, e espero que ele vença a Bola de Ouro", explicou.