Mbappé chega ao Real Madrid como um dos atletas mais bem pagos; Veja salário

Mbappé durante preparação da França para a disputa da Eurocopa. Estreia no Real Madrid deve ocorrer apenas em Agosto - (crédito: Foto: Franck Fife /AFP via Getty Images)

A contratação de Mbappé pelo Real Madrid foi bombástica não apenas pela qualidade e talento do jogador. Também pelo status de craque, com o qual ele chega à Espanha. Assim como pelo fato de o acordo ter sido sem custos após o fim do seu contrato com o Paris Saint-Germain e a assinatura de um contrato por cinco anos com os Merengues.

Recentemente, outro fator da transferência causou repercussão. Trata-se do salário que o atacante francês receberá nos Galácticos. Isso porque o astro já chega e assume à posição de jogador mais bem pago do elenco. De acordo com a imprensa espanhola, a sua remuneração será de 15 milhões de euros por ano (cerca de R$ 85,9 milhões na cotação atual). Isso representa uma quantia de 1,25 milhão de euros (aproximadamente R$ 7,1 milhões na cotação atual) mensal.

Apesar disso, seus vencimentos serão inferiores ao que recebia no Paris Saint-Germain. Segundo o jornal espanhol “Mundo Deportivo”, o valor girava em 55 milhões de euros (pouco mais de R$ 313 milhões na cotação atual) brutos anualmente.

O salário que Mbappé receberá no Real Madrid já inclui os descontos por impostos que são cobrados na Espanha. De acordo com o jornal “AS”, o astro ainda vai receber 150 milhões de euros (o equivalente a R$ 859 milhões na cotação atual) em luvas pelo desfecho positivo. Aliás, o montante será dividido em cinco anos de contrato.

Ranking de salários no Real Madrid

Com relação ao valor bruto, o atacante receberia 26 milhões de euros (o equivalente a R$ 149,5 milhões na cotação atual) por ano. Assim, ele será o jogador mais bem pago do elenco, segundo o jornal “Mundo Deportivo”. A segunda colocação deveria ficar com Toni Kroos, mas ele vai se aposentar. Desta forma, quem ocupa a vaga é o zagueiro e lateral David Alaba. Vini Jr estaria em quarto lugar ao lado de Bellingham. Enquanto Militão se encontraria em oitavo com Rüdiger. No caso de Rodrygo, ele estaria na décima posição, com Tchouameni e Camavinga.

Veja o Top 10

– Mbappé -> 26 milhões de euros por ano (R$ 149,5 milhões)

– David Alaba -> 22,5 milhões de euros anuais (R$ 129,3 milhões)

– Modric -> 21,88 milhões de euros por ano (R$ 125,8 milhões)

– Vini Jr e Bellingham -> 20,83 milhões de euros anuais (R$ 119,7 milhões)

– Valverde -> 16,67 milhões de euros por ano (R$ 95,8 milhões)

-Courtois -> 15 milhões de euros anuais (R$ 86,5 milhões)

– Militão e Rudiger -> 14,58 milhões de euros por ano (R$ 83,8 milhões)

– Rodrygo, Tchouameni e Camavinga -> 12 milhões de euros anuais (R$ 71,8 milhões)

