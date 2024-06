Vini Jr, Rodrygo e Militão se apresentam na Seleção

Campeões da Champions League pelo Real Madrid, Vini Jr, Rodrygo e Éder Militão se apresentaram na Seleção Brasileira na tarde desta quarta-feira (5), nos Estados Unidos. Com a chegada dos jogadores do time espanhol, o técnico Dorival Júnior já conta com o grupo completo.

Aliás, Vini Jr, que marcou o segundo gol da vitória diante do Borussia Dortmund, chegou ao hotel da delegação brasileira com um novo visual. O atacante estava usando tranças no cabelo.

Preparação para o amistoso contra o México

Dorival Júnior segue a preparação para o amistoso contra o México, no sábado, no Texas. Em razão da final da competição europeia, Vini Jr, Rodrygo e Éder Militão perderam as cinco primeiras atividades da Canarinho.

Após o amistoso contra o México, a Seleção encara os Estados Unidos, no dia 12 de junho. Posteriormente, estreia na Copa América no dia 24 de junho, contra a Costa Rica, em Los Angeles.

