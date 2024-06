Acusado de estupro junto com Robinho é funcionário do Instituto Neymar

Acusado de estupro junto com Robinho, na Itália, em 2013, o Fábio Galan é funcionário do Instituto Neymar. O “Portal Uol” foi o primeiro a informar sobre o assunto.

Galan foi visto no último 19 de maio na equipe do Instituto Neymar na corrida de 10KM da Tribuna FM, prova mais importante de Santos. Após isso, o portal apurou que o acusado por estupro é um dos envolvidos na investigação.

Robinho, aliás, foi preso em março deste ano. Já Galan nunca foi julgado pela justiça italiana, afinal, não foi encontrado. O crime aconteceu em 2013. Galan trabalha com Neymar desde 2015, portanto, dois anos após o crime.

A história, aliás, ganhou força com a divulgação do podcast “Os Grampos de Robinho”. Nos áudios, afinal, Galan aparece em várias conversas com Robinho. Todos dão risadas do caso, sobretudo, nos primeiros episódios.

No podcast, é possível ouvir ainda que Fábio Galan nega ter tido envolvimento com a mulher albanesa, que acusa o jogador e seus amigos por ter tido disfunção erétil.

Envolvimento de Galan

Segundo o Ministério Público Italiano, “Galan, Rudney e Clayton abusaram da vítima obrigando-a a praticar relações orais e vaginais”. A vítima relatou ainda que Fábio tentou beijá-la. Ela contou ainda em depoimento que foi levada ao camarim pelos homens e penetrada “um de cada vez”. E ela ainda citou que fez sexo oral com Galan e Rudney.

Galan é professor de educação física da prefeitura de São Vicente, em São Paulo, desde 2013. Em nota, o Instituto Neymar informou que Galan presta serviço no local desde 2015 e que a entidade “nunca foi comunicada do envolvimento, de qualquer espécie, do seu colaborador com o caso citado”.

