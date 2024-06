Cuiabá x Vitória, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

Cuiabá x Vitória - (crédito: Foto: Arte Jogada10)

Noite de Cuiabá x Vitória pelo Brasileirão. Os times se enfrentam às 20h (de Brasília) na Arena Pantanal. Os rivais ocupam os últimos lugares e são os únicos que ainda não venceram. O Vitória está em penúltimo, com apenas um ponto. Já o Cuiabá está ainda pior: cinco jogos e cinco derrotas. A Voz do Esporte faz a cobertura deste jogo de desesperados a partir partir das 18h30, com um esquenta que te coloca dentro do jogo com todas as informações sobre as equipes. E com a bola em jogo, Diego Mazur estará na narração.

A narração é de Diego Mazur. Mas a cobertura ainda conta com João Miguel Lotufo nos comentários e Giovanni Danjo com as reportagens. Confira Cuiabá x Vitória com a Voz do Esporte.

