França vence Luxemburgo com gol e assistência de Mbappé

Kylian Mbappé em ação contra a seleção de Luxemburgo - Foto: Jean-Christophe VEerhagen/AFP via Getty Images - (crédito: Jean-Christophe VEerhagen/AFP via Getty Images)

Com mais uma grande atuação de Mbappé, a França venceu Luxemburgo por 3 a 0, nesta quarta-feira (5), no estádio Saint-Symphorien, na cidade de Metz. O camisa 10 deu assistência para o gol de Kolo Muani e fechou a vitória na reta final deste primeiro teste antes da disputa da Eurocopa 2024. Além disso, Jonathan Clauss também deixou sua marca no triunfo francês.

Dessa maneira, a seleção comandada pelo técnico Didier Deschamps agora começa a pensar no próximo e último compromisso nesta Data Fifa, antes do início da Eurocopa, que será disputada na Alemanha. A França vai enfrentar o Canadá no próximo domingo (9), em Bordeaux, encerrando a fase de testes.

Além disso, a estreia francesa na Euro será dia 17 de junho, contra a Áustria. Os outros adversários no Grupo D são Holanda e Polônia.

Por fim, a grande novidade da França neste amistoso contra Luxemburgo foi o retorno do volante N’Golo Kanté ao time titular.

França x Luxemburgo

A França dominou os primeiros minutos de jogo e Griezmann acertou a trave após receber passe de Mbappé aos 11 minutos. Por outro lado, Luxemburgo conseguiu equilibrar um pouco a partida no decorrer da primeira etapa, mas não foi o suficiente para parar Mbappé. Isto porque o camisa 10 fez uma bela jogada e tocou para Kolo Muani marcar de cabeça, aos 42 minutos. Assim, os franceses levaram o placar de 1 a 0 para o intervalo.

Na volta do intervalo, a França manteve a superioridade e pressionou em busca do segundo gol. Dessa maneira, após algumas alterações na equipe, Jonathan Clauss aproveitou jogada de escanteio curto e acertou um belo chute, aos 24 minutos, para anotar o segundo dos franceses. Luxemburgo, por outro lado, respondeu com uma cabeçada no travessão de Maignan, em cobrança de escanteio. No entanto, faltava apenas o gol do craque. Após algumas finalizações defendidas pelo goleiro adversário, Mbappé aproveitou assistência de Barcola e, de primeira, completou a vitória aos 39 minutos.

