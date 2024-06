Com gol de estreante ‘veterano’ e hat-trick, Espanha goleia Andorra em amistoso

A Espanha não teve dificuldades para vencer Andorra por 5 a 0, nesta quarta-feira (5), no estádio Nuevo Vivero, em Badajoz (ESP), em amistoso preparatório para a Eurocopa-2024. E foi com direito a gol de estreante ‘veterano’ e hat-trick.

Aos 30 anos, o atacante do Betis, Ayoze Pérez, marcou logo em sua estreia por La Roja. Oyarzabal, da Real Sociedad, foi o responsável por outros três gols do jogo. Ferran Torres também deixou sua marca.

Apesar de ter sido apenas a terceira partida da Espanha no ano, esta marcou a primeira vitória da seleção em 2024. Antes, havia perdido para a Colômbia (1 a 0, em março) e empatado com o Brasil (3 a 3, também em março).

O jogo

A seleção de Andorra, país europeu com cerca de apenas 80 mil habitantes (segundo estimativa da ONU), é apenas a 164ª colocada no Ranking da Fifa. E, em ritmo baixo, já que se prepara para jogos pesados na Euro, a Espanha não obteve dificuldades para vencer.

O primeiro gol saiu aos 24′. Em escanteio da esquerda, Cubarsí cabeceou para o meio, e o estreante Ayoze Pérez (do Betis) foi às redes. Ele dominou, fez um belo giro e soltou o pé direito para fazer 1 a 0.

Na etapa final, Perez voltou a participar de gol espanhol. Cruzou da esquerda para Oyarzabal, que, completamente livre, só complementou para o gol, aos 8′. Aos 21′, Oyarzabal fez mais um. Ferrán Torres saiu na cara do goleiro e, assim, só rolou para o atacante da Real Sociedad, que fez o terceiro.

O homem estava on fire. Afinal, pouco depois, aos 28′, o camisa 21 fez seu hat-trick. Aproveitou passe na área e chutou duas vezes para superar o goleiro Gomes. Oyarzabal chegou, então, aos dez gols pela Espanha – foi a primeira vez que ele fez mais de um gol na mesma partida.

Depois, foi a vez de uma dupla do Barcelona se entender. Fermín López de uma enfiada espetacular para Ferrán Torres, que chutou na saída do goleiro, fazendo, assim, 5 a 0.

Próximos passos

A Espanha ainda jogará outro amistoso antes da Eurocopa. Enfrenta, no sábado (8), a Irlanda do Norte, no estádio Mallorca Son Moix, em Maiorca. A Fúria vem no Grupo B da competição europeia, ao lado de Croácia, Itália e Albânia, e estreia contra os croatas, no dia 15, no Olympiastadion, em Berlim.

Andorra, por sua vez, não está classificada para a Eurocopa. Mas duela também contra a Irlanda do Norte como seu próximo compromisso, na próxima terça (11), em Murcia. Depois, só atua em setembro, pela Liga D da Nations League.

