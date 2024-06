Fortaleza x CRB, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Na noite desta quarta-feira (5/6), às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão, o Fortaleza recebe o CRB pelo primeiro jogo da final da Copa do Nordeste. O Fortaleza, que arrasou o Sport na semifinal, tem o favoritismo. Mas o CRB eliminou o Bahia e espera um bom resultado para ficar numa boa para a volta, em Maceió, no domingo. Para não perder nada desta final, a Voz do Esporte preparou uma cobertura de ponta, com um pré-jogo que começa bem antes, às 20h com as informnações da equipe e da competição. O comando e a narração é de Christian Rafael.