Holanda x Canadá: escalações e onde assistir

A bola volta a rolar nesta Data Fifa de junho. Nesta quinta-feira (6), a Holanda recebe o Canadá, às 15h45 (de Brasília), no Estádio De Kuip, em Roterdã, na casa do Feynoord, pelo primeiro teste das seleções antes do início da Eurocopa 2024. Por outro lado, os canadenses seguem a preparação para a Copa América.

Como chega a Holanda

Sob o comando do técnico Ronald Koeman, a Holanda fará o primeiro dos dois testes que antecedem a disputa da Euro 2024. Além do Canadá, os holandeses enfrentam a Islândia na próxima segunda-feira (10).

A boa notícia para os torcedores da Holanda é que o treinador não terá desfalques para o confronto desta quinta-feira.

Como chega o Canadá

Por outro lado, o Canadá vai utilizar a partida contra os holandeses para dar início à preparação antes da estreia na Copa América 2024. Além disso, os canadenses terão outro duro confronto nesta Data Fifa. Isto porque no próximo domingo (9), a seleção mede forças com a França.

Por fim, o técnico Jesse Marsch não terá problemas para escalar a equipe diante da Holanda e poderá mandar a campo o que tem de melhor, com destaque para Alphonso Davies, do Bayern de Munique.

Holanda x Canadá

Amistoso Internacional

Data e horário: quinta-feira, 06/06/2024, às 15h45 (de Brasília)

Local: Estádio De Kuip, em Roterdã, na Holanda

Holanda: Bart Verbruggen; de Ligt, van Dijk e Nathan Aké; Denzel Dumfries, Jerdy Schouten, Joey Veerman e Daley Blind; Reijnders; Memphis Depay e Donyell Malen. Técnico: Ronald Koeman.

Canadá: Maxime Crépeau; Johnston, Joel Waterman e Kamal Miller; Tajon Buchanan, Stephen Eustaquio, Ismael Koné e Alphonso Davies; Jonathan David; Cyle Larin e Ike Ugbo. Técnico: Jesse Marsch.

Onde assistir: SporTV

