Haaland anota hat-trick em vitória da Noruega nesta Data Fifa

Embora não tenha conquistado uma vaga na Eurocopa 2024, a Noruega aproveitou esta Data Fifa de junho para mostrar toda sua força ofensiva com Erling Haaland. Isto porque o atacante do City anotou um hat-trick na vitória norueguesa por 3 a 0 sobre o Kosovo, nesta quarta-feira (5), no Estádio Ullevaal, em Oslo, na Noruega.

Além disso, a grande atuação de Haaland nesta quarta-feira encerrou uma seca pela seleção norueguesa. O último gol do atacante no time principal de seu país havia sido em outubro, quando fez dois gols na goleada de 4 a 0 contra o Chipre.

Logo aos 15 minutos do primeiro tempo contra Kosovo, Haaland abriu o placar. O meia do Arsenal, Martin Odegaard, fez um belo cruzamento e o centroavante do City cabeceou para abrir o caminho da vitória.

Os outros dois gols vieram na segunda etapa. Aos 25 minutos, Haaland recebeu em velocidade e finalizou com categoria por cima do goleiro. Pouco depois, aos 30, o atacante tabelou com Donnum e, livre na marca do pênalti, completou o hat-trick.

