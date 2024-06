Juventude vence Atlético-GO no primeiro jogo de Série A no RS após tragédia climática

No primeiro jogo da Série A do Brasileirão no Rio Grande do Sul após a tragédia climática que afetou o estado, o Juventude venceu o Atlético-GO por 1 a 0, nesta quarta-feira (5), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Lucas Barbosa fez o único gol da partida atrasada pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. O goleiro Gabriel também se destacou na vitória do time de Caxias do Sul com ao menos três defesas importantes. Além disso, João Lucas recebeu um vermelho direto por reclamação e deixou os donos da casa com um a menos na reta final do jogo.

Além de comemorar os três pontos, o jogo desta quarta-feira marcou o retorno do Juventude para casa após mais de um mês depois do adiamento dos jogos do Brasileirão pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

Com o resultado, o time de Caxias do Sul chegou aos nove pontos e subiu da 15ª para a 12ª posição na tabela, na zona de classificação para a próxima edição da Sul-Americana. Ao mesmo tempo, o Juve chegou ao terceiro jogo de invencibilidade no Brasileirão e tem apenas uma derrota em seis partidas nesta fase inicial da competição.

Por outro lado, o Atlético-GO reencontrou a derrota no Brasileirão. O clube vinha de um triunfo diante do Vitória, fora de casa, no último sábado (1), que marcou o primeiro resultado positivo do time nesta edição de Série A. Dessa maneira, a equipe segue na zona de rebaixamento, na 18ª posição, com quatro pontos.

O jogo

Juventude e Atlético-GO fizeram uma etapa inicial equilibrada no Alfredo Jaconi. O Dragão começou melhor e quase abriu o placar em chutes de fora da área de Alejo Cruz. No entanto, os donos da casa responderam com Marcelinho e passaram a gostar mais do jogo. Dessa maneira, o gol da equipe gaúcha saiu aos 37 minutos, quando Nenê cobrou escanteio, Ronaldo saiu mal, e Erick ajeitou na medida para Lucas Barbosa estufar as redes.

Ambas as equipes voltaram do intervalo com alterações, mas o cenário da partida foi semelhante aos 45 minutos iniciais. O duelo seguiu equilibrado, mas o Atlético-GO se lançou mais ao ataque e criou chances de perigo com Emiliano Rodríguez, que entrou na vaga de Vagner Love no intervalo. Por outro lado, o Juventude tentava se manter firme na defesa e levar perigo nos contra-ataques. No entanto, o goleiro Gabriel se destacou pelo lado do Juve e fez ao menos três grandes defesas para segurar o triunfo. Os donos da casa ainda tiveram João Lucas expulso por reclamação, com vermelho direto, mas conseguiram o placar de 1 a 0.

Juventude 1×0 Atlético-GO

Partida atrasada da 5ª rodada do Brasileirão

Data e horário: quarta-feira, 05/06/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Juventude: Gabriel Vasconcellos; João Lucas, Zé Marcos (Rodrigo Sam, no intervalo), Danilo Boza e Alan Ruschel; Caíque (Thiaguinho, aos 25′ do 2t), Jadson e Nenê; Marcelinho (Rildo, aos 18′ do 2t), Lucas Barbosa (Ewerthon, aos 29′ do 2t) e Erick Farias (Gilberto, aos 17′ do 2t). Técnico: Roger Machado.

Atlético-GO: Ronaldo; Maguinho, Alix Vinicius, Adriano Martins e Guilherme Romão; Lucas Kal (Max, no intervalo), Rhaldney (Danielzinho, aos 28′ do 2t), Gabriel Baralhas (Pedro Henrique, aos 47′ do 2t) e Shaylon; Alejo Cruz (Zuleta, aos 28′ do 2t) e Vagner Love (Emiliano Rodríguez, no intervalo). Técnico: Jair Ventura.

Gols: Lucas Barbosa, aos 37′ do 1t (1-0);

Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP)

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Daniel Luis Marques (PB)

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

Cartões amarelos: Jadson (JUV); Guilherme Romão, Alix Vinicius, Maguinho (ACG)

Cartão vermelho: João Lucas (JUV)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.