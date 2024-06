Veja o desempenho do Botafogo contra rivais brasileiros na Libertadores

O Botafogo enfrentará o Palmeiras pelas oitavas de final da Libertadores-2024. Confrontar adversários do Brasil, aliás, não é novidade para o Glorioso na principal competição continental.

Participante do torneio pela sexta vez, o clube de General Severiano teve pela frente rivais brasileiros em cinco oportunidades. O histórico, aliás, não é muito agradável aos torcedores alvinegros. Afinal, em nove partidas, obteve duas vitórias, três empates e sofreu quatro derrotas.

Grêmio, o grande carrasco do Botafogo em Libertadores

O primeiro duelo ocorreu contra o Santos de Pelé em 1963, na fase de semifinal. Após um empate no primeiro jogo por 1 a 1, o Glorioso perdeu por 4 a 0 na volta. Dez anos depois, enfrentou o Palmeiras em três duelos, com uma derrota por 3 a 2 e duas vitórias por 2 a 0 e 2 a 1.

Por último, enfrentou o Grêmio em duas ocasiões. Nas edições da Libertadores de 1996 e em 2017, mas o clube gaúcho levou a melhor em ambas as oportunidades, sendo campeão na edição de 2017, na final diante do Lanús, da Argentina.

O Glorioso, agora sob o comando do técnico Artur Jorge, terá os duelos contra o Verdão no dia 18 de agosto, no Estádio Nilton Santos, e no dia 21 do mesmo mês, no Allianz Parque, casa alviverde. A rivalidade entre os clubes, aliás, passou a ficar acirrada após a disputa do título brasileiro em 2023, que terminou ficou com os palmeirenses.

