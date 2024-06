Cuiabá e Vitória empatam e seguem sem vencer pelo Brasileirão

Em duelo de desesperados por pontuação, Cuiabá e Vitória resumiram as últimas atuações e ficaram no empate zerado, na Arena Pantanal, nesta quarta-feira (5/6), em jogo atrasado pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes pecaram na parte criativa e se complicam para a sequência.

Com o resultado, os times seguem sem vencer no Brasileirão 2024 e se afundam na zona de rebaixamento. O Dourado é o lanterna, com apenas um ponto, enquanto o Leão da Barra está na 19ª posição, com apenas dois pontos.

O primeiro tempo das equipes foi de pouco repertório e muita troca de passes sem criatividade. Pelo lado dos donos da casa, o atacante Isidro Pitta teve a melhor chance em chute no travessão. Do outro lado, Caio Vinícius perdeu uma chance clara após cruzamento de Alerrandro. Depois desses dois lances o jogo ficou mais aberto, mas nenhuma equipe caprichou o suficiente para tirar o zero do placar.

Na segunda etapa, o panorama não se alterou muito. Os treinadores fizeram mudanças para tentar encontrar um gol salvador. Entretanto, a situação foi complicada. O Dourado deteve mais a posse de bola, mas sem agressividade e criatividade, enquanto o Leão da Barra ficou postado defensivamente, mas não conseguiu encaixar nenhum contra-ataque. A melhor chance da etapa final foi acontecer somente aos 37 minutos, após boa jogada de Jonathan Cafú.

Agora, os times focam no próximo confronto pelo Campeonato Brasileiro. No domingo, o Cuiabá enfrenta o Criciúma, no Heriberto Hulse, às 16h, em jogo atrasado da sexta rodada. Já o Vitória vai jogar contra o Juventude, na terça-feira (11/6), às 19h, pela oitava rodada da competição.

CUIABÁ 0 x 0VITÓRIA

Série A do Campeonato Brasileiro – 2ª Rodada

Data: 05/6/2024

Local: Arena Pantanal, Cuiabá (MT)

Público: 3.614

CUIABÁ: Walter; Railan (Intervalo, Matheus Pereira), Marllon, Alan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro, Fernando Sobral (Guilherme Madruga, 22’/2ºT), Max; Eliel (Derik Lacerda, 12’/2ºT), Clayson (Jonathan Cafu, 21’/2ºt) e Isidro Pitta. Técnico: Petit.

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Camatunga, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Willian Oliveira, Luan Vinícius (Léo Naldi, 19’/2ºT), Caio Vinícius (Jean Mota, 24’/2ºT), Matheuzinho (Eryc Castillo, 13’/2ºt); Osvaldo (Janderson, 13’/2ºT) e Alerrandro (Luiz Adriano, 25’/2ºt). Técnico: Thiago Carpini.

Gols:

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio

Assistentes: Tiago Gomes da Silva e Hugo Savio Xavier Correa

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira

Cartões amarelos: Railan, Lucas Mineiro, Marllon (CUI), Wagner Leonardo , Caio Vinícius, Luiz Adriano, Willean Lepo (VIT)

