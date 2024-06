Palmeiras faz proposta por destaque do San Lorenzo - (crédito: Foto: Luis Robayo/AFP via Getty Images)

O Palmeiras enviou uma proposta para contratar o argentino Agustín Giay, do San Lorenzo. O jogador atua como lateral-direito, mas também pode jogar no meio de campo. De acordo com o jornalista argentino César Luis Merlo, o Verdão enviou uma oferta de R$32 milhões pelo atleta. A informação foi confirmada pelo Jogada10.

Por enquanto as conversas estão paradas. A oferta do Palmeiras é por 100% dos direitos econômicos do jogador, mas o San Lorenzo pediu mais. Anteriormente, o clube argentino queria R$53 milhões por 80% dos direitos. O Verdão se prepara para negociar novamente com os hermanos.

Giay tem 20 anos e foi capitão das seleções de base da Argentina. Ele é destaque do clube e enfrentou o Palmeiras duas vezes este ano, na fase de grupos da Libertadores.

Inicialmente, Giay não considerava uma ida para outro clube da América do Sul e priorizava a Europa. Contudo a proposta do Palmeiras mexeu com o atleta, que passou a validar a possibilidade de seguir no continente e adiar sua ida ao Velho Continente.

Não é segredo para ninguém que o Palmeiras vive um momento de reformulação. A diretoria foi ao mercado buscar reforços e entrega mais opções ao comandante português. Caso entre com força na negociação, o Palmeiras terá que lidar com o interesse do Benfica em cima de Giay. O clube português também buscou informações e pretende apresentar uma proposta por ele.

Além disso, o Palmeiras aposta que Giay dê certo assim como aconteceu com outros argentinos no clube. Casos do volante Moreno e do centroavante Flaco López.

