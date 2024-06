Flamengo espera definição do valor do terreno no Gasômetro, mas avança em outros temas

Brazil's Flamengo President, Rodolfo Landim, attends the presentation of Flamengo's new coach Argentinian Jorge Sampaoli at the George Helal Training Center, commonly known as Ninho do Urubu (The Vulture's Nest, in Portuguese) in Rio de Janeiro, Brazil, on April 17, 2023. (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP) (Photo by MAURO PIMENTEL/AFP via Getty Images) - (crédito: AFP via Getty Images)

O Flamengo segue no sonho de construir um estádio próprio. No entanto, o impasse sobre o valor do terreno do Gasômetro segue adiando os planos do clube carioca. Na reunião do último dia 27, o prefeito Eduardo Paes afirmou que poderia desapropriar o terreno caso o fundo que o detém e é administrado pela Caixa Econômica Federal não aceite vendê-lo. A informação é do portal “ge”.

Por outro lado, a CEF ainda não definiu o valor do local, algo que deveria acontecer até o fim de maio. Apesar disso, o presidente Rodolfo Landim e Marcos Bodin, executivo contratado pelo clube exclusivamente para tratar do estádio, têm mantido conversas diárias com os profissionais envolvidos e tentam chegar a um denominador comum.

Além disso, o mandatário segue à frente da pauta ao lado de Rodrigo Dunshee de Abranches (vice-geral), Gustavo Oliveira (VP de comunicação e marketing), Rodrigo Tostes (VP de finanças) e Luiz Eduardo Baptista, o Bap (presidente do Conselho de Administração).

O Flamengo ainda não tem certeza sobre o terreno. Entretanto, já discute temas como naming rights, assim como a contratação de uma empresa que possa fazer um setor de visitantes. O clube também planeja toda uma logística para que não se perca tanto em capacidade como acontece no Maracanã.

O estádio passou por uma reforma para a Copa do Mundo de 2014 e já inclui características que confortam torcidas mistas. Contudo, é necessário o isolamento de algumas áreas a fim de evitar conflitos em jogos de grandes clubes.

