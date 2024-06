Adam Bareiro comenta chance de deixar o San Lorenzo

Neste momento, jogador está com a seleção paraguaia para disputa de amistosos - (crédito: Foto: Norberto Duarte/AFP via Getty Images)

O centroavante paraguaio Adam Bareiro é nome forte para a próxima janela de transferências na América do Sul. Nesse sentido, Atlético-MG e River Plate são apontados como clubes interessados nos serviços do jogador de 27 anos, atualmente, no San Lorenzo.

Apesar dos rumores, Bareiro fez questão de não dar maiores pistas sobre seu futuro e destacou a concentração unicamente nos trabalhos com a seleção do Paraguai. Convocado para a série de amistosos contra Peru, Chile e Panamá, ele é figura que deve estar na lista final para a disputa da Copa América, nos Estados Unidos.

Mesmo com a postura de maior cautela, Adam Bareiro não encerrou a possibilidade para deixar o Ciclón no futuro próximo. Não por acaso, o jogador disse que, depois do período em que estiver no selecionado paraguaio, é hora de saber do seu futuro “no San Lorenzo ou em outro clube”. As palavras em questão foram ditas em entrevista após uma atividade da Albirroja no Peru, onde ocorre o amistoso diante da seleção local, na próxima sexta-feira (7).

“Sei que há muitos rumores no momento. Mas estou com a tranquilidade de que, se esses rumores existem, é porque estou fazendo bem as coisas. A verdade é que me custou muito chegar ao momento que estou. Com plena maturidade e muita confiança no bom trabalho que tenho feito no San Lorenzo. Agora, vou me concentrar na seleção e, depois, ver como vai ser meu futuro no San Lorenzo ou em outro clube”, detalhou.

Postura do San Lorenzo

Por parte da representação de Boedo, não existe a intenção clara de se desfazer da principal força ofensiva da temporada com sete gols em 21 partidas disputadas. Principalmente, se o interessado for uma equipe que também disputa a Libertadores como são os casos de River Plate e Atlético. O último, justamente o adversário do Ciclón nas oitavas. Contudo, o San Lorenzo sabe que a questão financeira para equipes com maior poder aquisitivo jogam contra. Isso porque a multa rescisória de Bareiro está em 3,5 milhões de dólares (R$ 18,4 milhões).

