Santos espera ter dupla titular do ataque contra o Operário

O Santos espera ter o retorno de dois jogadores importantes nas próximas rodadas da Série B. Isso porque os atacantes Guilherme e Julio Furch, que ficaram fora das últimas partidas, devem aparecer na lista de relacionados de Fábio Carille para o jogo contra o Operário, no Paraná, no dia 14 de junho, pela décima rodada da competição.

O retorno mais esperado é de Guilherme. Afinal, o jogador era peça chave no esquema de Fábio Carille. Contudo, ele se machucou no dia 15 de maio, em duelo contra a Ponte Preta, fora de casa. Desde então, ele vem tratando lesão na coxa esquerda. Com cinco gols na temporada, ele é a principal arma ofensiva do Peixe em 2024.

Para ter noção da importância de Guilherme, sem o atacante o Santos disputou três partidas, com duas derrotas e apenas uma vitória. Além disso, o setor ofensivo deixou a desejar, com pouca eficiência.

Quem também pode voltar é Julio Furch, mas este tem uma situação mais complicada. O argentino não sofreu uma lesão mais direta, mas convive com dores na coxa esquerda. O Santos não quer fazer o centroavante atuar com dor e só vai liberá-lo quando estiver 100% recuperado.

A tendência é que Furch volte ao time titular quando estiver em plenas condições físicas. Nos últimos treinos, ele não se queixou de dores e se aproximou de um retorno. Sem o argentino, o Peixe vem atuando com Willian Bigode e Morelos como referência, mas estes também não agradaram.

O próximo compromisso do Santos na Série B

O Santos volta a campo nesta sexta, para enfrentar o Novorizontino, pela nona rodada, às 21h (de Brasília), em Novo Horizonte. A dupla não será relacionada para esta partida, mas deve estar com o elenco na próxima rodada, contra o Operário.

