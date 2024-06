Com hat-trick de Darwin Núñez, Uruguai goleia o México em amistoso

O Uruguai encerrou sua preparação visando a disputa da Copa América com direito a show do atacante Darwin Nuñez. Nesta quarta-feira (5), os comandados do técnico Marcelo Bielsa golearam o México o por 4 a 0, no Empower Field at Mile High, em Denver, nos Estados Unidos, no amistoso que antecede a estreia na competição continental. Além dos três gols do jogador do Liverpool (ING), Facundo Pellistri completou o placar.

No primeiro tempo, a Celeste Olímpica foi superior ao adversário e tomou conta das ações ofensivas. Logo aos 7, Darwin Nuñez se livrou da marcação e finalizou no canto do goleiro Raúl Rangel para abrir o placar. Minutos depois, o México esboçou uma reação, porém parou no travessão. Alvarado arriscou de longe e acertou o poste de Rochet.

Contudo, o Uruguai não deu mais espaço para o adversário e ampliou o marcador, com Pellistri. Dessa forma, ainda no primeiro tempo, Darwin Nuñez voltou a ter espaço para finalizar e carimbou o 3 a 0.

Na volta do intervalo, o atacante sacramentou a goleada e o hat-trick. Em mais uma falha de marcação dos defensores mexicanos, o jogador do Liverpool foi letal e fez o quarto, sem qualquer chance para o adversário.

Por fim, o Uruguai faz sua estreia pela Copa América no dia 23 de junho, em Miami, contra a seleção do Panamá, pelo Grupo C. O México, por sua vez, ainda terá um amistoso com o Brasil, neste sábado, às 21h30 (de Brasília), antes da rodada inaugural do torneio. No Grupo B, os mexicanos abrem sua participação no dia 22 de junho, às 22h (de Brasília), contra a Jamaica.

