Morre José Lemme, lendário ex-presidente do Defensa y Justicia

Um nome com papel fundamental no processo de transformação do Defensa y Justicia morreu nesta quinta-feira (6). Em situação descrita apenas como um “delicado problema de saúde”, o ex-presidente do clube, José Lemme, faleceu aos 74 anos de idade na Argentina.

Além de relembrar toda a trajetória de Lemme no Halcón, os canais oficiais do Defensa declararam a suspensão de 48 horas em todas as atividades esportivas no clube e deixaram uma bonita mensagem em forma de homenagem:

“Com trabalho árduo e honestidade, José foi capaz de incutir amor e respeito pelo clube, além de ser um arquiteto do seu crescimento, tanto no futebol quanto institucionalmente. Seu legado viverá para sempre.”

O velório de José Lemme vai acontecer nas instalações do Defensa y Justicia entre hoje (16h até a meia noite) e a próxima sexta-feira, das 7h às 11h. Logo após, o corpo seguirá para o cemitério de Florencio Varela.

Histórias entrelaçadas

Lemme nasceu na Itália, na comuna de Castiglione Messer Marino, em 1949. Entretanto, ainda pequeno, foi para a Argentina onde fincou raízes na região de Florencio Varela. Seja no aspecto familiar (pai de três filhos e avô de sete netos) como também profissional. Nesse sentido, entrou nas atividades do Defensa y Justicia ainda em 1977.

16 anos depois, José Lemme assumiu a presidência do Halcón e tinha a missão de reerguer o clube que tinha acabado de cair para a terceira divisão nacional. Porém, ele fez muito mais que isso, já que conseguiu estabelecer uma filosofia de estilo de jogo com direito a popularização tanto de jogadores como de treinadores) e também evolução estrutural. Foi em sua gestão, por exemplo, que se tornou possível a construção do centro de treinamento do clube.

Graças a esses pontos, o Defensa y Justicia ascendeu para a primeira divisão, já em 2014, e não parou mais de obter feitos históricos. De lá pra cá, foram campanhas importantes no âmbito nacional onde, antes mesmo de um título na elite argentina, vieram as conquistas continentais. Em 2020, a Sul-Americana. No ano seguinte, a Recopa.

No ano de 2021, Lemme deixou o cargo máximo da instituição onde o responsável por tocar seu legado é o filho, Diego Lemme. Desde então, José ocupava a função de vice-presidente.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.