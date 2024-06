São Paulo terá apenas dois volantes à disposição com ausência de Bobadilla

O São Paulo vai ficar extremamente desfalcado durante a disputa da Copa América. Afinal, o clube teve quatro atletas convocados para a disputa da competição de seleções. James Rodriguez (Colômbia), Rafael (Brasil), Ferraresi (Venezuela) e Bobadilla (Paraguai). Este último deve fazer muita falta para Luis Zubeldía, já que deixa a equipe com apenas dois volantes no elenco.

Com a convocação de Bobadilla, o treinador não vai ter o jogador durante os amistosos e a participação do Paraguai na Copa América. Dependendo do desempenho da seleção na competição, o volante pode ficar fora de até nove jogos. Assim, o São Paulo pode ficar todo este período com apenas dois atletas no setor: Alisson e Luiz Gustavo.

Além da ausência do paraguaio, o Tricolor também não terá Pablo Maia, que precisou passar por uma cirurgia de reinserção do tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda. Por não ser uma lesão simples, ele ainda deve levar alguns meses para retornar ao gramado. Assim, abre espaço para a dupla Alisson e Luiz Gustavo se entrosar.

Alisson já é titular absoluto do São Paulo e vem entregando grandes atuações. O camisa 25 é um dos jogadores mais regulares do elenco são-paulino e é também o jogador de linha do Tricolor com mais minutos acumulados na temporada, com 2.106.

Já Luiz Gustavo até teve um grande início de temporada, sendo titular em alguns jogos do Paulistão e até marcando gols. Contudo, uma lesão no tendão de Aquiles da perna direita fez com que ele perdesse um grande período de jogos. Agora, ele luta para retomar seu espaço, e esta sequência pode fazer com que se consolide no time titular.

Quais as outras opções do São Paulo?

Caso Zubeldía não possa contar com Alisson ou Luiz Gustavo durante a Copa América, os volantes da base Iba Ly e Negrucci aparecem como opções. O primeiro ainda não atuou no time profissional, enquanto o segundo já teve alguns minutos, mas sempre entrando no final dos embates.

Contudo, quem pode atuar no setor é Galoppo. O argentino atuava como segundo volante no Banfield e foi escalado na mesma posição em algumas vezes com Zubeldía. O treinador entende que a entrada do jogador deixa a equipe mais ofensiva, então, esta formação não é viável para uma sequência de partidas.

O São Paulo volta a campo apenas no dia 13 de junho, contra o Internacional, fora de casa, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Alisson e Luiz Gustavo devem ser os titulares, mas Zubeldía terá um longo período para pensar em novas opções.

