Premiação da Bola de Ouro tem data definida. Vini Jr no páreo!

A cerimônia para a entrega da Bola de Ouro de 2024 já tem data. O evento vai acontecer no dia dia 28 de outubro, no Théâtre du Châtelet, em Paris. A informação foi divulgada pela revista francesa France Football nesta quinta-feira (6). Aliás, o tradicional prêmio está sendo organizado em parceria com a Uefa neste ano.

Ao todo, dez prêmios estarão em jogo. Os mais importantes são a Bola de Ouro para o melhor jogador no masculino e no feminino. Os finalistas serão conhecidos no dia 4 de setembro. As novidades na lista ficam por conta das categorias de melhor técnico no futebol masculino e melhor técnica(o) no futebol feminino.

Além disso, serão entregues o prêmio para o melhor jovem, o melhor goleiro, para o clube do ano (masculino e feminino), o artilheiro da temporada e o prêmio Sócrates, para iniciativas em projetos sociais.

No ano passado, Messi, pela oitava vez, e Aitana Bonmatí venceram a Bola de Ouro. Já nesta temporada, o brasileiro Vini Jr é considerado um dos favoritos para ficar com o prêmio. Ele foi um dos grandes destaques do Real Madrid na conquista do Campeonato Espanhol e da Champions League. O atleta anotou 24 gols e deu nove assistências com a camisa do time espanhol em 2024. O jogador ainda pode aumentar a galera de títulos, já que vai disputar a Copa América pela Seleção Brasileira.

A Bola de Ouro avalia o rendimento no período da temporada europeia. O júri analisa o segundo semestre de um ano ao primeiro semestre do ano seguinte. Além disso, o resultado sai através da votação de jornalistas dos 100 países melhores posicionados no ranking da Fifa.

