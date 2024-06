Vasco anuncia Felipe como diretor técnico

O Vasco anunciou, na tarde desta quinta-feira (6), a contratação de Felipe como diretor técnico. Ídolo do clube como jogador, o Maestro chega como uma das primeiras medidas do presidente Pedrinho após a goleada sofrida para o Flamengo, no último domingo (2).

A função estava vaga desde o fim de 2023, quando Abel Braga saiu do clube. Felipe chega, então, para ser o elo entre comissão técnica e diretoria administrativa.

LEIA MAIS: Felipe volta ao Vasco após 12 anos; relembre última passagem

Cria de São Januário, Felipe é o jogador mais vitorioso da história do Vasco. O ídolo chegou ao clube com 6 anos e defendeu a camisa vascaína por 373 jogos, conquistando setes títulos: Campeonato Brasileiro (1997 e 2000), Libertadores (1998), Carioca (1998), Rio-São Paulo (1999), Copa Mercosul (2000) e Copa do Brasil (2011).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.