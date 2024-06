Seleção faz último treino em Orlando antes de viajar ao Texas

A Seleção Brasileira realizou, na manhã desta quinta-feira (6), o seu último treinamento em Orlando antes do embarque ao Texas. A delegação chega em College Station, cidade no estado norte-americano, na parte da noite. No sábado, no Kyle Field, a Canarinho enfrenta o México, às 22h (de Brasília), em amistoso preparatório para a Copa América.

A imprensa teve acesso aos primeiros 10 minutos do treinamento. No entanto, nesse período, o técnico Dorival Júnior não indicou a equipe inicial para o jogo de sábado.

Gabriel Magalhães foi novidade

A principal atividade no treino desta quinta, segundo o “Ge”, foi a participação de Gabriel Magalhães. Afinal, o zagueiro, que foi poupado do treinamento de quarta, participou dos trabalhos no ESPN Wide World of Sports Complex, cidade da Flórida. O jogador do Arsenal se recupera de uma lesão no ombro direito.

Aliás, por contra do problema zagueiro, Dorival Júnior deve preservá-lo no amistoso contra os mexicanos.

Após o confronto contra a seleção do México, a Canarinho enfrenta os Estados Unidos, no dia 12 de junho. Posteriormente, estreia na Copa América no dia 24 de junho, contra a Costa Rica, em Los Angeles.

