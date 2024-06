Palmeiras inicia reformulação e prepara ‘chegadas e saídas’

O Palmeiras começa a se movimentar no mercado de transferências como não fazia há alguns anos. Com a saída de Endrick para o Real Madrid no meio do ano, o Verdão também se prepara para as saídas de Luís Guilherme, para o West Ham, e de Luan, para o América, do México. Contudo, se engana que o clube não vai repor estas peças no elenco.

É verdade que o Palmeiras tem saídas bem encaminhadas. A mais próxima de acontecer é de Luis Guilherme. O West Ham vai desembolsar R$ 172,8 milhões para tirar a joia do clube. Além disso, o América, do México, fez uma oferta para tirar o zagueiro Luan, do Verdão. A diretoria só disse que libera o jogador caso pague a multa rescisória de R$ 18,5 milhões.

Por fim, outros jogadores já receberam sondagens, como Jhon Jhon e Rony, ambos pelo Cruzeiro. Não houve avanço até o momento pelos dois. Estêvão também está muito bem encaminhado com o Chelsea, mas este só deve sair após o Mundial de Clubes em 2025.

“Sim, claro que vamos ter que reformular, mas eu adoro isso. Espero que a direção me acompanhe nessa reformulação, porque nem sempre é fácil”, disse Abel Ferreira, no mês passado.

E as contratações do Palmeiras?

Para repor as saídas, o Palmeiras já tem uma certa para o segundo semestre. Felipe Anderson, que jogou as últimas três temporadas na Lazio, já se despediu da equipe italiana e está no Brasil para acertar sua mudança. Ele é o único reforço certo até aqui.

Também existe o interesse em Agustín Giay, lateral-direito e meio-campista do San Lorenzo, da Argentina. O Verdão fez uma oferta e está em estágio inicial de negociações.

Além disso, o Verdão também vai buscar um novo zagueiro e um atacante de velocidade. Se a saída de Luan se concretizar, o Alviverde terá apenas Gómez, Murilo e Naves para o setor. Assim, existe a expectativa de Abel Ferreira enfim receber seu jogador defensivo canhoto que sempre pediu.

Já no ataque, a primeira avaliação era de que o clube não iria buscar contratações após a chegada de Felipe Anderson e as recuperações de Dudu e Bruno Rodrigues. Contudo, este último voltou a se lesionar e não deve mais jogar nesta temporada. Assim, um novo nome não está descartado, mesmo sendo considerado mais difícil pelas condições do mercado.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.