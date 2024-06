Real Brasília efetiva auxiliar e tem técnico mais jovem do Brasileirão

O Real Brasília não contratará técnico para o lugar de Marcelo Caranhato no restante da disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Demitido na última terça-feira, o treinador será substituído em definitivo pelo assistente Victor Hugo Lopes de Andrade, o Kaká, a partir do jogo deste sábado contra o Crac, às 18h, no estádio Genervino da Fonseca, em Catalão, cidade localizada a 313km da capital.

Nascido em 23 de janeiro de 1994, o novo dono da prancheta tem 30 anos e será o mais jovem do país na comparação entre as quatro divisões de torneios organizados pela CBF. Quinto colocado na Série B, o técnico do América-MG Cauan de Almeida tem 35.



Lanterna do Grupo A5 na quarta divisão, o Real Brasília tem a segunda pior campanha da Série D entre os 64 times. Somente o Humaitá tem desempenho inferior ao do Leão do Planalto. A equipe candanga igualou no fim de semana a pior arrancada de um clube do DF na Série D. Em 2020, o Sobradinho perdeu todos os seis jogos. Portanto, em caso de derrota, o Real Brasília alcançará sete derrotas e quebrará o recorde do Leão da Serra.

Victor Hugo, o Kaká, vinha trabalhando como assistente técnico de Marcelo Caranhato nos seis jogos. Antes da Série D, comandou o Royal na disputa do Campeonato Goiano Sub-20. O time ficou em décimo lugar entre 12 participantes. Venceu dois jogos, empatou três e perdeu seis. Um dos triunfos foi contra o Vila Nova, por 1 x 0. A outra diante do Guanabara.

Ex-jogador, Victor Hugo passou por Brasília, CFZ, Novo Horizonte, Real Brasília, Dom Pedro, Luziânia, Hercílio Luz, Aruc e Royal antes de se aposentar precocemente.

"Não contrataremos técnico. Tivemos um início muito ruim e a nossa possibilidade de classificação é remota. Em vez de investir dinheiro trazendo técnico de fora, nós vamos adotar uma política que tem dado certo no Real, ou seja, valorizar profissionais do próprio clube. Foi assim com o Gerson Ramos (campeão candango em 2023 à frente do Real), com o Dedê e será assim também com o Kaká. Ele fez um bom trabalho recentemente com o Royal no Campeonato Goiano Sub-20 e conhece bem o nosso elenco", explica ao Correio Braziliense o presidente Luis Felipe Belmonte.

Na opinião do dirigente, o excesso de lesões prejudicou a largada do Real Brasília na Série D. O treinador pretendia manter Marcelo Caranhato, porém o treinador administrava problemas particulares paralelamente ao trabalho no time do Distrito Federal e deixou a saída encaminhada depois da derrota para o Anápolis no fim de semana passado, no Defelê.

Dos 64 times participantes da Série D, oito ainda não venceram: Águia-PA, Potiguar-RN, Juazeirense-BA, Novo Hamburgo-RS, Patrocinense-MG, Avenida-RS, Audax-RJ, Real Brasília e Humaitá continuam zerados na classificação depois de seis rodadas.