Uniformes impactantes do Inter em retorno aos gramados vão a leilão

O Inter começou uma outra movimentação para ajudar as vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul. Isso porque o clube deu o pontapé inicial em um leilão online dos uniformes utilizados pela equipe em seu retorno aos gramados. Exatamente no duelo com o Belgrano pela Sul-Americana. Assim, a quantia total angariada será destinada ao povo gaúcho que sofreu com o episódio.

Vale ressaltar que o leilão vai ocorrer até o dia 11 de junho na plataforma “MatchWornShirt” ( https://www.matchwornshirt.com/br/category/internacional?utm_source=web-article&utm_medium=long-term&utm_campaign=club-internacional&utm_content=clubcomms). A propósito, os arremates até aqui variam entre R$ 3 mil e pouco mais de R$ 5 mil. Obviamente, os maiores lances garantirão as camisas.

O Colorado indicou que o representativo uniforme coberto com barro fazia parte de uma campanha chamada “Marca das Enchentes”, para ajudar as vítimas da tragédia climática. Tal aviso ocorreu mesmo antes de o time entrar em campo na derrota de virada para o Belgrano por 2 a 1, no dia 28 de maio, na Arena Barueri. A partida também foi emblemática porque significou a volta do Inter aos gramados depois de um mês de paralisação.

Casa do Inter volta a ter energia elétrica

O estádio do Internacional, o Beira-Rio, voltou a receber energia elétrica nesta semana depois de um mês. Assim, o palco recebeu iluminação com as cores do Rio Grande do Sul como forma de homenagear a população local.

Além disso, Inter e Grêmio ficam responsáveis pela campanha “Jogando Juntos pelo RS”. Programa que eles oferecem facilidades às empresas que auxiliarem na reestruturação do território gaúcho.

Recuperação na Sul-Americana

Apesar do tropeço no embate com o Belgrano, o Colorado conseguiu se recuperar. Afinal, venceu o Real Tomayapo, na Bolívia, por 2 a 0, na última terça-feira (04). Com isso, no próximo sábado (08), vai enfrentar o Delfín, em Caxias do Sul, na volta da equipe ao Rio Grande do Sul, em confronto direto. O Inter garante a classificação para os playoffs da Sul-Americana se conquistar um triunfo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook