Neymar tem pedido de apreensão de passaporte feito por mulher que diz ser mãe de filha dele

A modelo Gabriella Gáspár, modelo húngara, entrou com representação no Foro Criminal da Barra Funda, em São Paulo, e pede abertura de inquérito por falsidade ideológica contra o atacante Neymar. Além disso, ela solicita apreensão do passaporte do jogador.

O pedido ocorre por causa da investigação de paternidade. A mulher garante que Neymar é pai de sua filha. Em janeiro de 2024, o advogado dela fez uma representação ao Ministério Público de São Paulo e informou que o jogador declarou endereços falsos para não receber notificações judiciais.

Aliás, foi explicado que Neymar não foi notificado até o momento pelos diversos endereços registrados em seu nome. O Ministério Público, afinal, manifestou pelo arquivamento do pedido.

“Que pese a dificuldade evidente na sua citação e os prejuízos para o reconhecimento da criança, cuja existência não pode ter passado despercebida pelo requerido, fato é que não há crime a apurar. O fato de o requerido ter muitos endereços realmente dificulta a citação, mas não configura crime”.

Gabriella afirma que engravidou de Neymar em 2013, na Bolívia, quando o atleta estava no país para uma partida com a Seleção Brasileira. A defesa dela garante que existem e-mails trocados com o craque. Os advogados pedem ainda exame de DNA para confirmar a paternidade.

