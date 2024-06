Felipe surge em treino desta quinta em vídeo publicado pelo Vasco

O novo diretor técnico do Vasco, Felipe, esteve presente no treino desta quinta-feira (6), no CT Moacyr Barbosa. Recém-anunciado, o novo integrante da comissão vascaína surge em vídeo divulgado pelo próprio clube, via redes sociais.

Felipe aparece (aos 57′ do vídeo abaixo) ao lado de Léo Matos, que trabalha em função interna no Vasco desde que encerrou a carreira, em dezembro de 2022.

Confira o vídeo