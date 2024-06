Porto anuncia contratação de Vítor Bruno como novo treinador

Arte de apresentação do novo técnico do Porto - Foto: Divulgação/Porto - (crédito: Divulgação/Porto)

O Porto anunciou, nesta quinta-feira (6), o novo treinador da equipe após a saída conturbada de Sérgio Conceição, que esteve no clube nos últimos sete anos. Trata-se de Vítor Bruno, ex-auxiliar do treinador português que assinou por duas temporadas com o Dragão.

Dessa maneira, Vítor Bruno se torna a primeira contratação do Porto desde que André Villas-Boas assumiu a presidência do clube. Nesta quinta, os Dragões anunciaram oficialmente o vínculo com o ex-auxiliar de Sérgio Conceição.

“Vítor Bruno é o novo treinador do FC Porto. O técnico de 41 anos assinou um contrato válido até 2026 com o clube que representa desde 2017”, diz o comunicado do clube.

Ao mesmo tempo, o Porto destacou que o treinador chegou ao clube para ser assistente de Sérgio Conceição e, nessa função, ajudou a conquistar três campeonatos nacionais, quatro Taças de Portugal, três Supertaças e uma Taça da Liga nos últimos sete anos.

Além disso, o clube relembrou que Vítor Bruno já comandou a equipe principal em 17 ocasiões, somando 15 vitórias e dois empates. Entre os triunfos, destaca-se a vitória por 3 a 0 contra o Benfica no Estádio do Dragão, que garantiu a passagem às quartas de final da Taça de Portugal 2021/2022.

Antes do Porto, Vítor Bruno passou por clubes de menor expressão. São eles: Primeiro de Agosto (Angola), Naval, Leixões, Olhanense, Académica, SC Braga, Vitória de Guimarães e Nantes, da França.

