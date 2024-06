Dudu treina no Palmeiras e pode ser relacionado contra o Vasco

O Palmeiras pode ter uma novidade para o confronto contra o Vasco na próxima rodada do Brasileirão. Dudu trabalhou no gramado com o elenco na volta aos treinos do Verdão nesta quinta-feira (6) e há a chance de ele voltar a ser relacionado para o duelo contra o Cruz-Maltino. Ele está recuperado de grave lesão no joelho direito.

Dudu tem realizado atividades com os demais jogadores do Palmeiras desde maio. Contudo, por precaução, o seu retorno foi programado para após a Data-Fifa, neste início de junho. Isso porque o atacante está fora desde agosto de 2023.

Na última semana, o camisa 7 deu um susto na comissão técnica ao sentir um incômodo na panturrilha direita. Todavia, o problema não atrasou a programação do jogador, que participou normalmente do jogo-treino para adquirir ritmo de jogo.

O Verdão voltou aos treinos após três dias de folga, dadas pela comissão técnica para este período sem jogos. Assim, Dudu retornou e participou das atividades junto com os companheiros. No treino, Abel Ferreira comandou um trabalho tático, para aperfeiçoar a conclusão das jogadas.

Como o técnico preparou trabalhos em dois períodos, o elenco volta a treinar nesta quinta-feira, na Academia de Futebol.

Palmeiras e Vasco se enfrentam na próxima quinta-feira (13), no Allianz Parque, às 21h30 (de Brasília). O Verdão está com 11 pontos, em sétimo lugar do Brasileirão.

