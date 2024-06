Cristiano Ronaldo posa com filhos durante amistosos de Portugal: ‘Família primeiro’

O astro vem postando fotos ao lados dos cinco filhos e da esposa Georgina. Aliás, em uma delas, ele diz que está “recarregando” as energias. Além disso, CR7 comemorou o aniversário de dois dos herdeiros gêmeos e mandou um recado que mostra essa nova versão de Cristiano Ronaldo.

“Família primeiro”, postou ele.

Veja fotos de Cristiano Ronaldo e família:

Family first ♥? pic.twitter.com/K1Cjcvtypt — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) June 6, 2024

Feliz aniversário aos meus amores Eva e Mateo! ????? O Pai ama-vos muito pic.twitter.com/z23msl7yBP — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) June 5, 2024

Recharging ?? pic.twitter.com/AgzEUgPDrL — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) June 3, 2024



Eurocopa

O técnico Roberto Martínez anunciou em maio a lista de convocados de Portugal para a disputa da Eurocopa 2024, que será realizada na Alemanha. Entre os destaques da seleção estão Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva e Bruno Fernandes.

Por outro lado, o comandante chamou o jovem Francisco Conceição, do Porto, e Pedro Neto e Nelson Semedo, do Wolverhampton, da Inglaterra, que não estavam cotados para disputar a competição

“Orgulhoso por volta a representar Portugal na Euro. Vamos com tudo!”, escreveu CR7, principal nome e capitão de Portugal.

A Eurocopa começa no dia 14 de junho. Os portugueses estão no Grupo F. Além da República Tcheca, no dia 18, os portugueses encaram a Turquia, no dia 22. Posteriormente, enfrentam a Geórgia, no dia 26.

