Ex-Grêmio, Vanderson pode trocar o Monaco pelo Napoli

Destaque do Monaco, Vanderson pode estar de saíde do clube do Principado. Isso porque o Napoli está interessado na contratação do lateral-direito, ex-Grêmio. Ele chegaria como indicação do técnico Antonio Conte, que foi anunciado pelos italianos na última quarta-feira (5).

De acordo com o jornalista Gianluca Di Marzio, especialista no mercado de transferências, o Monaco quer 30 milhões de euros (cerca de R$ 170 milhões) para negociar o brasileiro, que está na equipe deste a temporada 2021/22. No entanto, o Napoli teria achado as cifras altas, assim com o salário recebido pelo brasileiro.

Conte deve alterar a formação tática do Napoli, que entrou na última temporada como atual campeão italiano e fez péssima campanha, ficando na modesta décima colocação, fora de qualquer competição europeia. Assim, o treinador pode optar pelo 3-4-3, utilizando Vanderson mais por dentro no esquema.

Por outro lado, caso troque de clube, o lateral deixará de disputar a Liga dos Campeões. Isso porque o Monaco terminou o Campeonato Francês em segundo, atrás apenas do campeão PSG, conquistando um lugar na competição continental.

Vanderson chegou ao futebol europeu após se destacar pelo Grêmio, clube que o revelou. Desde 2021/22, atuou em 84 partidas, com seis gols marcados e nove assistências.

