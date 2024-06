Corinthians responde Vaidebet e aguarda resposta da patrocinadora

Nesta quinta-feira (6), o Corinthians emitiu um comunicado e informou que prestou esclarecimentos a Vaidebet. A patrocinadora queria uma posição do clube sobre o envolvimento de um ‘laranja’ no pagamento de comissões. O valor desembolsado foi acima de R$ 1 milhão.

A resposta é um compromisso do Timão com a empresa. Inicialmente, a Vaidebet havia dado o prazo até o dia de hoje para receber os esclarecimentos do clube paulista.

Entenda o caso

Ao fechar o acordo de R$ 370 milhões por três anos, o Corinthians pagou R$ 25 milhões de comissão a Rede Social Media Design, empresa que intermediou o negócio. Deste montante, mais de R$ 1 milhão foi repassado a Neoway Soluções Integradas em Serviços Ltda, companhia considerada a ‘laranja’.

Diante do cenário, a Vaideber ficou incomodada com a falta de transparência do Timãoe cobrou o Corinthians em duas oportunidades. Na última, de forma pública, a casa de aposta ameaçou encerrar o vinculo.

Preocupado com a dimensão do escândalo, o presidente Augusto Melo entrou na roda de conversa e trabalhou para acalmar os ânimos. O mandatário sabe que o contrato é importante e não pode ficar sem a verba do patrocinador.

Veja o comunicado do Corinthians:

O Sport Club Corinthians Paulista informa que nesta quinta-feira (06) encaminhou ofício para a patrocinadora Vai de BET esclarecendo as tratativas adotadas pelo Clube em relação ao contrato de intermediação, após solicitação da marca em 27 de maio.

Dentre o informado, o Corinthians mais uma vez reafirmou seu compromisso contra qualquer prática ilegal, e explicitou que segue colaborando com todas as autoridades nas investigações relacionadas a terceiros.

O Clube também informou que a intermediária foi notificada para esclarecimentos, além de contratar uma empresa para realização de apuração autônoma, bem como a própria apuração realizada pelo Conselho Deliberativo.

O Corinthians, cujo contrato padrão prevê a cláusula anticorrupção justamente para evitar esse tipo de desgaste, tem o maior interesse em esclarecer todos os fatos.

