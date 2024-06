Flamengo x Grêmio pelo Brasileirão Feminino: onde assistir, escalações e arbitragem

Flamengo e Grêmio se enfrentam pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino Série A1. A partida está marcada para às 21h30 desta sexta-feira (7), no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro. Enquanto a equipe rubro-negra faz um bom campeonato de recuperação, as gurias tricolores voltam a jogar após mais de um mês e brigam por uma vaga entre as oito equipes classificadas.

Onde assistir

A partida entre Flamengo e Grêmio pelo Brasileirão Feminino terá transmissão ao vivo e exclusiva para todo Brasil em TV fechada no canal SporTV.

Como está o Flamengo

A equipe rubro-negra quer voltar a vencer para retornar a briga direta pelo G4 da competição. Anteriormente a parada para Data Fifa, o Fla vinha com uma invencibilidade de oito partidas. Além disso, o time também acumulava cinco vitórias seguidas antes de perder para o São Paulo por 2 a 1. Com o resultado, o clube está em 6º lugar, com 17 pontos, três pontos atrás justamente do tricolor paulista, que é o quarto colocado.

Para este compromisso, o técnico Maurício Salgado precisará fazer, ao menos, uma alteração. Monalisa recebeu o terceiro amarelo e vai precisar cumprir suspensão. Na comparação com o Grêmio, a equipe teve as partidas mantidas no Brasileirão e não ficou sem jogar.

Como está o Grêmio

Por outro lado, as gurias tricolores têm uma missão mais complicada. O confronto no Rio de Janeiro marca o retorno da equipe ao Brasileirão Feminino desde que seus jogos foram suspensos por conta dos temporais no Rio Grande do Sul. Em meio a tudo isso e com três jogos a menos, a equipe busca entrar na zona de classificação, assim como se distanciar da degola. Atualmente, o tricolor gaúcho tem 12 pontos na 11ª posição, dois pontos a menos do América/MG, oitavo colocado e cinco à frente do Santos, primeiro time da zona de rebaixamento.

Em relação ao time, 18 jogadoras foram relacionadas para o duelo. A delegação será reforçada no Rio de Janeiro com nomes que estavam servindo às suas seleções nesta Data Fifa: a goleira Lorena (Brasil), a lateral Nairelis (Venezuela) e a meia Dayana Rodriguez (Venezuela).

FLAMENGO X GRÊMIO

Campeonato Brasileiro Feminino (12ª rodada)

Data e horário: 7/6/2024, 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Luso-Brasileiro, Rio de Janeiro

FLAMENGO: Karol Alves (Barbieri); Diovanna, Thaís Regina, Núbia e Day Silva; Djeni, Duda Francelino, Fabi Simões e Gisseli; Gláucia (Giovanna Crivelari) e Cristiane. Técnica: Maurício Salgado.

GRÊMIO: Lorena; Dani Barão, Brito (Tayla), Mónica Ramos e Raissa Bahia (Giovaninha); Dayana Rodríguez, Jessica Peña (Rafa Levis) e Raquel Fernandes; Caty, Ludmila (Luana Spindler) e Cássia. Técnica: Thaissan Passos.

Árbitra: Deborah Cecilia Cruz Correia (Fifa)

Auxiliares: Lilian da Silva e Juliana Martins Gomes (RJ)

