Naves renova contrato com o Palmeiras e muda status no clube

Nesta quinta-feira (6), o Palmeiras anunciou a renovação de contrato do zagueiro Naves. O jogador de 22 anos, estendeu seu vínculo com o Alviverde até 2028 e agora quer alçar voos mais altos dentro do clube.

Atualmente, o jogador é a última opção para o setor defensivo, porém a situação deve mudar em breve. Luan, seu principal concorrente, está de malas prontas para atuar no México com a camisa do Club América.

Um dos motivos para o Verdão firmar contrato com Naves é a preferência de Abel Ferreira. Nos bastidores, o treinador e sua comissão enxergam o garoto com bons olhos e vislumbram a titularidade dele.

O primeiro grande teste de Naves será durante a disputa da Copa América. Sem Gustavo Gómez e, provavelmente Luan, o jogador vai ganhar espaço para atuar com Murilo.

Devido a essa mudança de status, a diretoria aposta que no futuro não tão distante, vai conseguir lucrar com uma venda ao futebol europeu, cenário parecido com outras Crias da Academia.

“Estou extremamente feliz. Agradecer primeiramente a Deus, depois à minha família e principalmente ao clube pela confiança. Sei o que tenho feito no meu dia a dia e, a cada dia mais, tenho colhido os frutos. Essa ampliação de vínculo é mais um fruto colhido”, declarou o jogador ao site oficial do Verdão.

Vale citar, que Naves surgiu no clube como volante. Mas se encontrou como zagueiro e subiu para o time profissional com muita moral. Desde a sua promoção, ele participou de 23 jogos, sendo cinco deles como titular.

