Veja as opções de Diniz para substituir Arias no Fluminense

O Fluminense terá desfalque de Jhon Arias, destaque da equipe na temporada, por causa da convocação para Copa América. O jogador, aliás, pode ficar longe do time por pelo menos um mês e ficar à disposição somente na segunda quinzena de julho, caso a Colômbia chegue à final da competição. Diante disso, o técnico Fernando Diniz terá algumas opções para escalar o durante este tempo.

Se quiser manter o esquema de jogo no 4-3-3, Diniz tem três opções no elenco. Marquinhos, Douglas Costa e John Kennedy. O primeiro tem sido muito utilizado e corre na frente para assumir a posição – ainda mais com a volta do lateral direito Samuel Xavier. Além dele, Douglas Costa, que já está recuperado de lesão, aparece na lista. Por fim, John Kennedy pode ganhar a vaga. Entretanto, ele mudaria as característica da equipe por atuar mais centralizado. Com ele, o Flu teria dois centroavantes, com Cano tendo que liberar mais espaço na área para o jovem.

Se desmanchar o esquema de jogo para 4-4-2, Diniz teria que acionar Renato Augusto ou Lima. O camisa 20 poderia ajudar Ganso, mais aberto pelos lados ou até mais perto da área, como já vem fazendo em alguns jogos, com Keno e Cano mais avançados. Do outro lado, o versátil camisa 45 pode entrar na posição de Arias, mas o time teria liberdade para atuar com dois volantes e dois zagueiros de origem. Ele jogaria pelos lados do campo.

Outras opções

Além das figuras já carimbadas, os jovens como Kauã Elias, que atua como centrovante, ou Isaac e Jan Lucumí, que atuam pelos lados do campo, também são opções para o treinador.

