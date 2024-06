Carlos Miguel recebe proposta para deixar o Corinthians

Carlos Miguel foi procurado pelo futebol europeu e pode sair do Corinthians - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O goleiro Carlos Miguel tornou-se um dos assuntos mais comentados do Corinthians nesta quinta-feira (6). O motivo é o interesse do futebol europeu, mais precisamente de clubes da Itália e Inglaterra.

Atualmente titular do Corinthians, Carlos Miguel tem a multa rescisória na casa dos 4 milhões de euros (R$ 22,8 milhões). O valor é considerado baixo para o velho continente, ou seja, o clube interessado não teria muito trabalho em pagar e ficar com o atleta.

Dentro do Timão o temor é grande. Assim que Cássio foi embora, seu reserva imediato assumiu a posição e tem demonstrado cada vez mais confiança. Apesar de o coletivo não ter embalado, Carlos Miguel mostrou um bom desempenho.

Mudança na multa rescisória de Carlos Miguel

Inicialmente, o arqueiro tinha multa na casa dos 50 milhões de euros (R$ 282 milhões). Porém, com o receio de ficar na reserva de Cássio ao longo da passagem, os empresários do atleta negociaram uma redução do valor de olho na transferência.

Agora, com a mudança de status, o Timão trabalhou nas últimas semanas para renovar o acordo com Carlos Miguel, mas sem sucesso. O jogador não ficou contente com a proposta salarial.

Diante do impasse, fica a expectativa para saber qual será o resultado das conversas entre as partes. Caso o jogador vá embora, o Timão conta com Matheus Donelli e Felipe Longo para a posição de goleiro.

