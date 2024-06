Eduardo Coudet prepara mudanças no Inter para jogo decisivo na Sula

Eduardo Coudet fará ao menos quatro mudanças no Internacional para o duelo decisivo deste sábado (8), contra o Delfín, em Caxias do Sul, pela fase de grupos da Sul-Americana. O time treinou pela penúltima vez em Itu (SP), antes de retornar ao Rio Grande do Sul.

Aránguiz treinou sem restrições, assim como Wanderson, recuperado de lesão no tornozelo esquerdo. Aliás, o chileno deve iniciar a partida, enquanto o atacante deverá ser relacionado pela primeira vez desde abril.

Apenas a vitória interessa ao Internacional

Desse modo, a provável escalação do Internacional para o jogo decisivo é a seguinte: Fabrício; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Thiago Maia, Mauricio, Aránguiz e Wesley; Alan Patrick e Alario.

O Internacional precisa vencer o Delfín para ficar em segundo no Grupo C e avançar aos playoffs da Sul-Americana. Ambas as equipes têm oito pontos, mas os equatorianos aparecem com vantagem no saldo de gols: quatro contra dois. Empate ou derrota elimina o clube gaúcho. O duelo entre os times será neste sábado (8) às 21h30 (de Brasília).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook