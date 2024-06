Coritiba x Ituano: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta sexta-feira (7), Coritiba e Ituano medem forças pela nona rodada da Série B. O duelo é no Couto Pereira e a bola começa a rolar a partir das 19h (de Brasília). Um dos times mais tradicionais do cenário nacional, o Coxa está na nona colocação, com 11 pontos. Enquanto isso, o Galo de Itu aparece na 18ª posição, com seis pontos.

Onde assistir

O confronto será transmitido pelos canais SporTV e Premiere a partir das 19h (de Brasília).

Como chega o Coritiba

Apesar de não ser efetivado no cargo, James Freitas vai para o seu sexto duelo no comando do Coxa. Sendo assim, ele tenta ajustar a casa da melhor forma possível e dar padrão ao Coritiba. Na escalação, o treinador não terá Sebá Domínguez, que está com a seleção colombiana. Em seu lugar, ele vai definir entre Vini Paulista ou Geovane Meurer.

Como chega o Ituano

O Ituano está em situação complicada na temporada. Logo depois do rebaixamento no Paulistão, a expectativa era que uma resposta fosse dada na Série B. Porém, até o momento, o time conquistou apenas uma vitória e figura a zona de rebaixamento. Na escalação, a principal baixa é Rodrigo, suspenso. Neto Berola e Jean Pyerre ainda são dúvidas.

CORITIBA X ITUANO

Série B-2024 – Nona rodada

Data e horário: 07/6/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Couto Pereira, Curitiba (PR)

CORITIBA: Pedro Morisco; Jhonny, Bruno Melo, Maurício Antônio e Rodrigo Gelado; Vini Paulista, Morelli e Matheus Frizzo; Figueiredo, Lucas Ronier e Leandro Damião. Técnico: James Freitas (interino)

ITUANO: Jefferson Paulino; Léo Oliveira, Walber, Claudinho e Eduardo Diniz. Miquéias, Eduardo Person e José Aldo; Thonny Anderson, Vinícius Paiva e Leozinho. Técnico: Alberto Valentim

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim -AL

Assistentes: Rondinelle dos Santos Tavares (AL) e Gizeli Casaril (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (AL)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.