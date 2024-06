Cano participa de treino do Fluminense e deve enfrentar o Botafogo

Rio de Janeiro, Brasil - 06/06/2024 - CT Carlos Castilho - .Fluminense treina esta manh.. no CTCC..FOTO: LUCAS MER..ON / FLUMINENSE F.C....IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulga....o, seu.uso comercial est.. vetado incondicionalmente por seu autor e o.Fluminense Football Club... obrigat..rio mencionar o nome do autor ou.usar a imagem....IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution..Commercial use is prohibited unconditionally by its author and.Fluminense Football Club. It is mandatory to mention the name of the.author or use the image....IMPORTANTE: Im..gen para uso solamente institucional y distribuici..n. El.uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense FootballClub. ...s mandat..rio mencionar el nombre del autor ao usar el im..gen. - (crédito: Lucas Mercon)

O Fluminense teve uma boa notícia para a próxima partida do Campeonato Brasileiro. Afinal, no treino desta quinta-feira (6), no CT Carlos Castilho, Germán Cano participou das atividades com o grupo. Vale lembrar que o argentino reclamou de dores musculares após o duelo com o Juventude, no último sábado (1), no Maracanã.

Depois dos exames, o departamento médico tricolor constatou que o atacante não tem lesão no músculo adutor da coxa. Dessa forma, está à disposição do técnico Fernando Diniz para o clássico com o Botafogo, no dia 11, às 20h (de Brasília), no Nilton Santos.

Apesar das dores diante da equipe gaúcha, Cano continuou na partida até o fim. Durante a semana, fez um novo exame, que rechaçou qualquer lesão para alívio da comissão técnica.

Cabe salientar que, no momento, apenas Lelê tem se recuperado de lesão. O atacante sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho em abril deste ano. Já André, que não joga há um mês e duas semanas em virtude de uma lesão ligamentar no joelho direito, iniciou a fase de transição.

O Fluminense volta a campo no dia 11 para encarar o Botafogo, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente, a equipe carioca está na 15ª colocação, com seis pontos em sete rodadas disputadas.

