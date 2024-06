Com Pedrinho, Lúcio Barbosa deixa de ter participação ativa no futebol do Vasco

CEO Lucio Barbosa perde força no futebol do Vasco - (crédito: - Foto: Daniel Ramalho/Vasco)

Após a goleada histórica sofrida para o Flamengo, o Vasco necessita de mudanças significativas. Assim, o presidente Pedrinho anunciou que fará movimentos importantes, e um deles foi a contratação do ídolo Felipe para a função de diretor técnico. Com isso, o principal questionamento é como será a atuação do CEO Lúcio Barbosa no futebol.

“Devido ao resultado de domingo, resultado que não tem explicação, eu tive que antecipar alguns movimentos. Então, o Felipe se torna diretor-técnico ao lado do Pedro Martins como diretor-executivo de futebol, e os dois vão se reportar a mim em relação ao futebol. Esse é um dos movimentos entre outros movimentos que vão acontecer” afirmou Pedrinho no vídeo.

A partir desta semana, Felipe e o diretor executivo Pedro Martins trabalharão juntos e irão se reportar diretamente a Pedrinho. Dessa forma, o ídolo cruz-maltino auxiliará o mandatário no dia a dia da SAF, sobretudo na relação com o elenco. a declaração, segundo informações do portal “ge”, demonstram a perde de poder do CEO, que antes era manda-chuva da época em que a 777 Partners estava à frente do futebol.

Além disso, a entrevista coletiva de Lúcio Barbosa no fim do ano passado ainda repercute de forma negativa na atual gestão. A relação dele com Pedrinho já estava desgastada desde antes da decisão judicial. Na ocasião, o presidente evitava falar abertamente, mas nitidamente estava incomodado por não ser reportado pelo CEO sobre o que acontecia no futebol do clube.

CEO distante do futebol

Vale lembrar que foi a empresa norte-americana que contratou Lúcio para ser homem de confiança da empresa no Brasil. Com a mudança de comando do futebol, porém, o futuro do profissional ainda é incerto. Afinal, a gestão de Pedrinho avalia negativamente o trabalho do chefe executivo e são a favor de uma mudança. Outro ponto foi que o presidente encontrou os cofres da SAF vazios, conforme revelou recentemente.

Apesar disso, o executivo continua na gestão administrativa, cuidando da folha de pagamento, do planejamento financeiro e à frente das tarefas fora do futebol. Na época de Alexandre Mattos, Lúcio era uma figura carimbada nas entrevistas e auxiliava o antigo diretor, que atualmente está no Cruzeiro. A presença do CEO no futebol será ainda mais rara, visto que o clube trouxe um diretor técnico.

