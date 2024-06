João Schmidt retorna de lesão com Santos em baixa

O Santos conta com um retorno importante no jogo diante do Novorizontino, pela Série B do Brasileirão. Afinal, João Schmidt, recuperado da entorse no tornozelo direito, está relacionado para partida. O volante vem sendo um dos destaques do Peixe nesta temporada.

Retorno ao Santos

João Schmidt estava afastado dos gramados há duas semanas. O volante, dessa forma, se tornou desfalque nos confrontos contra América-MG e Botafogo SP, respectivamente. Durante este período de ausência do camisa 5, os jogadores alvinegros acumularam duas derrotas seguidas na Série B.

Assim, João Schmidt chega com o objetivo de acabar com a oscilação do Santos na temporada. O volante tem 22 jogos disputados em 2024, com um gol e uma assistência. O camisa 5, responsável pela interceptação e construção das jogas, deve armar uma trinca no meio-campo ao lado de Diego Pituca e Giuliano.

Aliás, Novorizontino e Santos se enfrentam nesta sexta-feira (07/06), às 21h (de Brasília), no Jorjão, pela nona rodada da Série B. O Peixe está na terceira colocação do campeonato e pode ser líder em caso de uma vitória. Com João Schmidt de volta, os comandados de Fábio Carille tentam retomar as boas atuações e as vitórias.

