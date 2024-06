Ex-PSG insinua deslealdade de Mbappé: ‘Nos traiu ao longo da temporada’

Crítico de Mbappé, Jerome Rothen em seu período como jogador do PSG - (crédito: Foto: Jacques Demarthon/AFP via Getty Images)

A saída de Mbappé do PSG ainda é um episódio que causa debate, principalmente na França. Afinal, o clube e seus torcedores entendem que o astro não conduziu a situação da melhor forma. O ex-jogador Jêrome Rothen, que possui identificação com a equipe, criticou a maneira pela qual atacante se comportou. Principalmente em sua última temporada.

Em entrevista à rádio “RMC”, Rothen classificou a decisão de Mbappé como deslealdade. Além disso, questionou o comprometimento do jogador em seu último semestre no Paris Saint-Germain.

“Durante cinco meses, quando Kylian não se esforça o suficiente, não é um problema do treinador, dos diretores, do presidente, dos torcedores. É só uma questão de respeito. Quando você entra na categoria dos melhores jogadores do mundo, precisa ter uma atitude que acompanhe isso. Tem que lutar pelos teus companheiros, pelo teu país, pelo teu clube”, apontou Jêrome.

“Acho que ele nos traiu ao longo da temporada. Foi catastrófico do início ao fim, em termos de imagens e comunicação. Estou com muita raiva dele”, confidenciou.

Últimos momentos de Mbappé como jogador do PSG

Mbappé ampliou seu contrato com o PSG até meados de 2024. A propósito, havia uma cláusula de renovação por mais um ano, porém o astro comunicou que não a ativaria. Tal decisão o fez sofrer um prejuízo de 180 milhões de euros (aproximadamente R$ 1 bilhão na cotação atual), segundo o jornal espanhol “As”.

Após sua apresentação ao grupo da seleção francesa para a disputa da Eurocopa neste ano, ele negou que foi infeliz no Paris Saint-Germain. Apesar disso, ele admitiu que nesta última temporada pela equipe algumas atitudes internas o deixaram triste.

Após a confirmação de seu acerto com o Real Madrid, o atacante enfrentou a seleção de Luxemburgo pela França, em amistoso de preparação para a Euro. A equipe tetracampeã mundial venceu sem dificuldades por 3 a 0 e Mbappé foi destaque com um gol e duas assistências. Sua estreia pelos Galácticos deve ocorrer em agosto depois do término da principal competições de clubes na Europa.

