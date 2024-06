Toni Kroos expõe planos após a aposentadoria

Toni Kroos comemora um dos gols do Real Madrid na decisão da Liga dos Campeões contra o Borussia Dortmund - (crédito: Foto: Glyn Kirk/AFP via Getty Images)

O meia Toni Kroos vive seus últimos momentos como jogador profissional. Isso porque o jogador disputará sua última competição exatamente pela seleção da Alemanha entre junho e julho. Em seguida, o volante irá pendurar as chuteiras.

Em entrevista ao jornal alemão “Kicker”, o veterano atleta expôs seus planos a partir do momento em que se aposentar. Mesmo após parar de jogar futebol, ele vai iniciar projetos que envolvem a modalidade e seguirá ligado ao Real Madrid.

“(Ficarei) Principalmente com minha família. Continuarei com o podcast com meu irmão Félix. E vou trabalhar na academia (nas categorias de base) do Real Madrid. A partir de setembro também terá início a Icon League (novo formato de competição de futsal). Mas também está claro que não vou me envolver em 18 projetos agora para ficar tão ocupado como quando era um jogador ativo”, indicou Toni.

Em outra entrevista, Kroos anunciou que se vai deixar o futebol ao final desta temporada. Assim, a Eurocopa pela Alemanha seria sua última competição como atleta profissional. Ele vai em busca de seu segundo título pela seleção, já que venceu a Copa do Mundo em 2014. O fato de o torneio ser em sua terra natal influenciou ele a repensar sua aposentadoria da equipe nacional.

Ele aceitou pedido do técnico Julian Nagelsmann e desde o seu retorno à seleção, atuou em dois amistosos. Assim, ele terá entre mais quatro a oito jogos antes de se despedir dos gramados.

Passagem brilhante de Toni Kroos pelo Real Madrid

O volante alemão, aliás, confessou que a decisão de se aposentar não foi fácil, tanto que o sentimento é de tristeza. Apesar disso, a justificativa é de que ele entende que o momento ideal de parar de jogar é em sua melhor temporada pelo Real Madrid.

“Sim, esses momentos (de tristeza) existem e continuarão a existir. Tenho certeza de que nunca desenvolverei tanto talento para nada na vida como desenvolvo para jogar futebol. Eu decidi fazer isso. Considero que a ideia era exatamente essa e vejo como um elogio que muitas pessoas pensem que o momento chegou cedo demais”, esclareceu o meio-campista.

Através de suas redes sociais, Toni apontou que sua vida pessoal e profissional se transformaram após sua chegada ao Real Madrid, em 17 de julho de 2014. A propósito, demonstrou gratidão ao carinho da torcida e do clube nessa passagem de dez anos.

Assim como, frisou que sua prioridade sempre foi pendurar as chuteiras enquanto tivesse condições de atuar em alto nível pelos Merengues. Ainda por cima, ele classificou os Galácticos como sendo o último clube de sua carreira. Além disso, a despedida de Toni foi com a conquista da Liga dos Campeões sobre o Borussia Dortmund, em Wembley, na Inglaterra, no último sábado (01/06). Essa foi a sexta conquista do torneio pelo volante desde que passou a defender o Real Madrid.

O clube publicou nota em agradecimento ao meio-campista e lhe parabenizou pela trajetória de destaque. O presidente Florentino Pérez ressaltou que “Kroos é um dos grandes jogadores da história do Real Madrid e que o clube é e sempre será sua casa”.

