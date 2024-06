Governador do ES confirma Grêmio x Botafogo para Cariacica

Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo - (crédito: Foto: Divulgação/Governo do Espírito Santo)

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, confirmou, nesta sexta-feira (7), que a partida entre Grêmio e Botafogo, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, acontecerá em Cariacica, no Estádio Kléber Andrade. A bola rola no dia 16 de junho, às 18h30.

A partida, inicialmente, seria no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. No entanto, a mudança deve ser oficializada pela CBF.

Com a alteração, de acordo com o jornal “Zero Hora”, o segundo encontro, desta vez com mando do Botafogo, ficará em campo neutro, segundo o acordo entre o Glorioso e o Tricolor.

O Grêmio não poderá, por ora, mandar os jogos em Porto Alegre em decorrência das enchentes que culminaram na maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul. Com dois jogos a menos, o Tricolor ocupa a 13ª colocação desta edição do Brasileirão, com seis pontos.

Já o Botafogo ocupa a terceira posição, com 13 pontos, apenas um atrás de Flamengo (1º colocado) e Bahia (vice-líder da competição).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.