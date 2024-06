Sport toma atitude pioneira para inclusão social no Brasil

O Sport tomou uma decisão pioneira para a inclusão social no Brasil. Isso porque, em conjunto com o Instituto Somar, vai construir uma clínica de atendimento a autistas. O espaço ficará localizado na sede social do Rubro-Negro pernambucano. No local, será feito o estímulo ao desenvolvimento do indivíduo com autismo. Especialmente para promover melhorias em sua qualidade de vida e de seus familiares.

A Clínica Sonar promove atendimentos a pessoas com autismo há 19 anos no Recife. Assim, através de uma conversa com a diretoria do clube, surgiu a possibilidade da montagem de uma unidade dentro do Sport, ideia que ganhou vida.

“Já estamos consolidados como um clube que trabalha forte o seu lado social. As ações já realizadas mostram isso. A Somar faz um trabalho espetacular e vem para contribuir mais ainda para as nossas atividades. Estamos muito felizes com tudo isso que está acontecendo”, destaca Yuri Romão, presidente do Sport.

Mais detalhes da parceria entre Sport e Instituto Somar

A unidade rubro-negra da Somar “Special Care” vai funcionar onde hoje é a secretaria do parque aquático. São aproximadamente 1.800 metros quadrados de área para construção, além de uma divisão em dois andares. O primeiro andar já está praticamente pronto, faltando apenas a colocação dos adesivos e de toda a parte de sinalização. Dessa forma, ele fará atendimentos exclusivos a jovens e adultos. Já o andar térreo será para o atendimento às crianças. Assim como haverá também a montagem de um deck para atividades recreativas, com vista privilegiada para as piscinas do clube. A expectativa é que seja possível atender até 100 pessoas por dia.

“A gente percebeu que havia uma demanda muito alta por atendimentos na região. Com esta nova unidade, vamos oferecer condições para a realização de Atividades de Vida Diária (AVDs) e Atividades de Vida Prática (AVPs). Eles vão aprender a dobrar roupa, plantar, fazer sua própria comida, como bolos, sucos. A nossa ideia é de que esses jovens fiquem cada vez mais independentes e se desenvolvam”, explica Victor Eustáquio, diretor da Somar.

Já houve a definição que uma parte dos atendimentos da clínica vai ocorrer de maneira gratuita, para pacientes de baixa renda. Além disso, os interessados também poderão usar o convênio médico ou pagar de maneira particular. Para fornecer mais informações sobre a Clínica Sonar na sede social do Sport, houve a disponibilização dos seguintes contatos: (81) 3441-5656 / (81) 3039-5656.

Ação anterior no mês de conscientização ao Autismo

Aliás, em abril, mês dedicado à conscientização do autismo, um grupo de pacientes da Clínica Somar esteve na Arena Pernambuco para acompanhar a partida contra o Vila Nova, a convite do Sport. Desse modo, um deles, o torcedor Felipe José, foi levado até a cabine da Rádio Ilha para puxar o tradicional “Cazá Cazá!”. A agremiação fez um vídeo da ação, que teve grande apelo emocional junto à torcida nas redes sociais.

