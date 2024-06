Vasco deve receber valor milionário em venda de jogador do Palmeiras

Mesmo já há sete anos fora do clube, o zagueiro Luan deverá render uma bolada ao Vasco. Isso porque o Palmeiras está perto de vender o jogador ao futebol mexicano. Como o Cruz-Maltino ainda detém 40% de uma próxima transferência, vai pingar em São Januário.

O defensor tem propostas de América e Toluca, com o segundo time ocupando o posto de favorito para levá-lo. Eles estariam dispostos a pagar algo próximo a 3,5 milhões de dólares (cerca de R$ 18,5 milhões, no câmbio atual).

Dessa forma, caso o valor da transação seja esse, o Vasco iria ficar com R$ 7,4 milhões pelos 40%. Mas, além disso, por ser clube formador de Luan, o Cruz-Maltino ainda iria beliscar outros 5% através do mecanismo de solidariedade da Fifa, que dá R$ 925 mil.

Ao todo, o clube pode ficar com R$ 8,32 milhões com a venda do jogador por parte do Palmeiras. Em 2017, o Alviverde pagou ao time carioca cerca de R$ 10 milhões parcelados em cinco anos por 60% de seus direitos.

No Vasco, ele conquistou duas vezes o Campeonato Carioca (2015 e 2016), além de ter sido medalha de ouro nos jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, enquanto ainda atuava pelo Gigante da Colina.

Depois, foi fazer história no Palmeiras. Em oito temporadas, contando com a atual, ele conquistou 11 títulos. Foram duas Libertadores (2020 e 21), três edições do Brasileirão (2018, 22 e 23), uma Copa do Brasil (2020), uma Supercopa do Brasil (2023), além de quatro edições do Paulistão (2020, 22, 23 e 24).

