River Plate apresenta proposta para contratar Adam Bareiro

De acordo com informação veiculada por diferentes fontes como a emissora TyC Sports e o jornalista argentino Cesar Luis Merlo, o River Plate fez uma proposta ao San Lorenzo para contratar o centroavante paraguaio Adam Bareiro.

Apesar da multa rescisória contratual de Bareiro estar em 3,5 milhões de dólares (R$ 18,4 milhões), o River tem ciência de que existe forte concorrência do futebol brasileiro pelo jogador de 27 anos. Até o momento, Atlético-MG e Fortaleza já foram mencionados como possíveis interessados.

Desse modo, a representação de Núñez não apenas ofertou uma quantia superior a multa como levantou a hipótese de emprestar um jogador ao San Lorenzo. Em maiores detalhes, a oferta seria de quatro milhões de dólares (R$ 21,1 milhões) e o empréstimo de Andrés Herrera, nome conhecido do torcedor do Ciclón. O lateral-direito defendia justamente o clube de Boedo antes de rumar, em 2022, para o River Plate.

Financeiro x esportivo

Em valores, a proposta agradou a diretoria do San Lorenzo mesmo com a clara resistência que existe no aspecto esportivo. A diretoria do clube onde atua Adam Bareiro vê como uma perda sentida a saida de sua principal força ofensiva na temporada. Ainda mais, se isso acontecer para um clube que também está disputando a Libertadores, casos de River e Atlético.

Também por isso, o Ciclón assegura que a transação se dê nos termos mais favoráveis possíveis. Desse modo, a resposta do CASLA para a oferta foi de pedir outro jogador que integra o elenco riverista: o meio-campista Agustín Palavecino.

Com isso, a tendência é que a velocidade da negociação diminua, já que Palavecino tem status avançado para se transferir do River Plate para um clube de fora da Argentina, o Necaxa. Ou seja, tanto o River como o próprio Palavecino precisariam aceitar os termos da contra-proposta do San Lorenzo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.