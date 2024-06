Kroos revela que irá trabalhar na base do Real Madrid

Toni Kroos comemora gol do Real Madrid na final da Champions contra o Dortmund - Foto: Glyn Kirk/AFP via Getty Images - (crédito: Glyn Kirk/AFP via Getty Images)

Toni Kroos anunciou que a temporada 2023/24, que terminou com mais um título da Champions com o Real Madrid, seria a última como jogador. No entanto, o craque optou em se despedir dos gramados após a disputa da Eurocopa 2024, em casa, com a seleção da Alemanha. Dessa maneira, em entrevista ao jornal espanhol ‘AS’, o meia foi questionado sobre o futuro e garantiu que vai trabalhar nas categorias de base do Real Madrid.

“Vou trabalhar na base do Real Madrid. A partir de setembro, também terá início a Icon League (um novo torneio de futsal). Mas também está claro que não vou me envolver em 18 projetos agora para ficar tão ocupado como quando era um jogador ativo”, disse Kroos.

“Quero simplesmente ser lembrado como o Toni Kroos, de 34 anos, que no final fez a sua melhor temporada pelo Real Madrid. Mas, foi que fiz. Considero um elogio que muitas pessoas pensem que o momento chegou cedo demais”, completou o meio-campista.

Na temporada 2023/24, Toni Kroos marcou um gol e fez 10 assistências. Sua última partida pelo Real Madrid foi na final da Champions contra o Borussia Dortmund. Além disso, na decisão, ele deu a assistência para o gol de Carvajal e, como capitão, levantou o troféu pela sexta vez na carreira.

Por fim, o craque alemão estará em campo pela Alemanha na Eurocopa, que começa no dia 14 de junho. A seleção anfitriã está no Grupo A, com Escócia, Hungria e Suíça.

